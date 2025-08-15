Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equilíbrio de sobra nas oitavas de final da Libertadores

Equilíbrio de sobra nas oitavas de final da Libertadores

Na semana que vem, indefinição é a palavra que marca as partidas de volta
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

O Palmeiras foi o grande destaque dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Em Lima, a equipe paulista não tomou conhecimento do Universitário e goleou por 4 a 0, carimbando o passaporte para as quartas. Em relação aos outros quatro brasileiros no torneio, a disputa da vaga está aberta.

No duelo ‘caseiro’ na competição continental, Flamengo e Inter fizeram a primeira partida no Maracanã. Na etapa inicial, com amplo domínio, o Rubro-Negro abriu 1 a 0 e perdeu a oportunidade de se aproximar da classificação. No segundo tempo, o time gaúcho equilibrou as ações e teve chances de igualar o marcador. Na volta, no Beira-Rio, o clube carioca tem a vantagem do empate, mas a tarefa não será das mais simples.

No Nilton Santos, o Botafogo abriu o placar com 15 segundos sobre a LDU e deu a impressão de que venceria com facilidade. No entanto, não foi o que ocorreu. Mesmo tendo mais qualidade, o Alvinegro diminuiu a pressão, teve problemas para controlar a partida, mas levou o 1 a 0 até o fim. Na volta, na altitude de Quito, terá que se desdobrar para assegurar a vaga, mesmo podendo empatar.

O São Paulo visitou o Atlético Nacional e escapou da derrota por obra do acaso, em Medellín. Os colombianos foram donos do jogo, perderam dois pênaltis e muitas oportunidades de gol. O resultado deixa o time paulista a uma simples vitória de avançar atuando no Morumbi. Porém, o adversário já mostrou o quanto é perigoso.

O Fortaleza recebeu o Vélez Sarsfield no Castelão e não saiu do 0 a 0, num jogo fraco tecnicamente e de pouquíssimas chances. Melhor para a equipe argentina, que fará a segunda partida em casa. Porém, apesar da péssima fase, o clube cearense pode voltar com a vaga.

Jogos de volta da Libertadores prometem muito

O equilíbrio nos duelos foi tão grande que, à exceção do Palmeiras, nenhum jogo teve mais de um gol. Por isso, na semana que vem, indefinição é a palavra que marca as partidas de volta. Para os brasileiros, a certeza é de que a vaga só virá com muita disposição, luta e, claro, bom futebol. Puro suco de Libertadores.

