Coritiba bate Novorizontino no fim e dorme na liderança da Série B

O Coritiba conquistou um grande resultado na abertura da 22ª rodada da Série B ao derrotar por 2 a 1 o Novorizontino na noite desta quinta-feira (14), no interior paulista. O atacante Lucas Ronier marcou duas vezes para os visitantes, o último deles aos 42 minutos do segundo tempo. Matheus Frizzo fez o único gol dos anfitriões no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão.

Com o triunfo, o Coxa dorme na liderança da Segunda Divisão, agora com 42 pontos. O Goiás aparece com 41, mas ainda joga nesta rodada. Desse modo, os paranaenses voltam a torcer, a exemplo da rodada anterior, por um tropeço do Esmeraldino, que faz clássico estadual fora de casa contra o Vila Nova no próximo sábado.