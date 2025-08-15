Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Corinthians x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Timão tenta voltar a vencer no Brasileirão após cinco rodadas, enquanto o Esquadrão busca a manutenção dentro do G4
Depois de uma semana agitada nos bastidores por conta da negociação do jovem Kauê, Corinthians e Bahia se enfrentam pela abertura do returno do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na noite deste sábado (16), às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela rodada 20 da competição.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite a partida, ao vivo, a partir de 19h30. Camisa 10 da locução esportiva, Ricardo Froede narra a partida. Ele terá uma dupla de peso para auxiliá-lo nesta jornada. A saber: João Miguel Lotufo nos comentários e Luiz Gaspar nas reportagens.

