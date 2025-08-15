Atlético recusa proposta de R$ 19 milhões do futebol árabe por Gustavo Scarpa

Oferta do Al-Taawoun, time do técnico Péricles Chamusca, não agrada à diretoria; Galo considera o meia uma peça importante no time de Cuca / Crédito: Jogada 10

O Atlético recusou uma proposta oficial pelo meia Gustavo Scarpa. O clube, de fato, rejeitou uma oferta do Al-Taawoun, da Arábia Saudita. O valor oferecido, de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19 milhões), não agradou. A diretoria do Galo, portanto, decidiu não avançar com a negociação. O jogador, que atualmente é titular, permanece no clube por enquanto. O interesse no futebol de Scarpa, aliás, partiu diretamente do técnico do time árabe. O brasileiro Péricles Chamusca desejava muito a contratação do meia. Em uma entrevista recente, ele já havia confirmado a intenção de buscar o jogador. “É real, foi indicação nossa, e o clube fará uma proposta oficial”, disse Chamusca na ocasião.