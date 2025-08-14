Yuri Alberto lamenta nova baixa por lesão no Corinthians: ‘Muito difícil”

Atacante passou por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal e desfalcará o Timão por mais três meses / Crédito: Jogada 10

Pela segunda vez em menos de três meses, o Corinthians não poderá contar com Yuri Alberto. Na última quarta-feira (13), o atacante passou por cirurgia de emergência para correção de hérnia inguinal. A expectativa é que a recuperação dure três meses e o jogador só volte aos gramados em novembro. No final de maio, Yuri sofreu uma fratura em uma vértebra na lombar e ficou dois meses afastado do campo. Com uma nova lesão, o atacante não escondeu sua tristeza por passar por mais uma situação assim e espera que tudo vai se acertar com o tempo.