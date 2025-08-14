Santi Moreno visita Museu Fluminense: ‘Espero fazer parte dessa história maravilhosa’

Colombiano, de 25 anos, agradece carinho dos torcedores do Tricolor e vive expectativa para estrear e dar retorno técnico em campo

Recém-contratado pelo Tricolor, Santi Moreno visitou a sede de Laranjeiras, nesta quarta-feira (13), e conheceu um pouco sobre a história do clube no Museu Fluminense FC. Assim, o atacante colombiano também esteve no Estádio de Laranjeiras e no Salão Nobre para receber o carinho da torcida neste início.

“Tudo é muito lindo aqui. Estou muito entusiasmado e espero em breve fazer parte dessa história maravilhosa. Estou muito contente pelo carinho dos torcedores. Eles perceberam que eu estava vindo e encheram minhas redes sociais de mensagens. Estou muito alegre e espero fazê-los felizes em breve também”, disse.