Roberto Assaf: ”É Impressionante como o Flamengo cai no segundo tempo’

O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0. Ficou nisso. O Flamengo fez um primeiro tempo correto, nada além, e conseguiu abrir o placar. O jogo sofreu modificação após o intervalo, pois o Internacional abandonou a retranca. Assim, limitou as ações do anfitrião, pois Filipe Luis não cria soluções para incomodar o rival. Na realidade, as equipes têm muitos problemas, em todos os setores.Assim, os resultados entre ambas são sempre imprevisíveis, como ocorrerá em Porto Alegre, na volta. A classificação para a próxima é uma surpresa, pois o Flamengo joga pelo empate, e os gaúchos, em casa.

O Internacional entrou excessivamente recuado, sem preocupação com o ataque. Com isso, deixou a bola com o Flamengo, que encontrou, no entanto, a marcação cerrada do adversário, que não deixava espaços. A melhor oportunidade foi num chute de Luiz Araújo, fora da área, para ótima defesa de Rochet. Até que aos 28, Luiz Araújo cobrou escanteio para cabeçada de Bruno Henrique, livre, à direita de Rochet: 1 a 0. O time gaúcho, em desvantagem, tentou ameaçar o carioca, sem sucesso, e o Flamengo, que passou a ter maior terreno, não aproveitou, pois embora tenha criado mais possibilidades de ampliar, errou sempre no último passe ou na finalização.