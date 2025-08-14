Nottingham Forest fecha acordo por jogador do City

James McAtee, meio-campista inglês de 22 anos, chega por 35 milhões de euros com cláusula de recompra / Crédito: Jogada 10

O Nottingham Forest se prepara para mais uma contratação de peso após investir 42 milhões de euros (R$ 269 milhões) em Dan Ndoye. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o clube já fechou acordo com o Manchester City para trazer James McAtee. LEIA MAIS: Manchester City recusa oferta milionária do Tottenham por Savinho