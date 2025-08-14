Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham Forest fecha acordo por jogador do City

Nottingham Forest fecha acordo por jogador do City

James McAtee, meio-campista inglês de 22 anos, chega por 35 milhões de euros com cláusula de recompra
O Nottingham Forest se prepara para mais uma contratação de peso após investir 42 milhões de euros (R$ 269 milhões) em Dan Ndoye. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o clube já fechou acordo com o Manchester City para trazer James McAtee.

LEIA MAIS: Manchester City recusa oferta milionária do Tottenham por Savinho

O Nottingham Forest vai pagar 35 milhões de euros (R$ 224 milhões) pelo meio-campista inglês de 22 anos, que estreou na equipe principal do City em setembro de 2021, aos 18 anos. Na última temporada, McAtee participou de 34 jogos sob o comando de Pep Guardiola e marcou sete gols.

Segundo a publicação do jornal inglês, o Manchester City vai incluir uma cláusula de recompra e garantir participação em futuras vendas do jogador.

