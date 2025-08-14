No Paraguai, Libertad e River Plate não saem do empate

Definição do provável oponente do Palmeiras, na Libertadores, ficou para a Argentina

É bem verdade que, com menos de cinco minutos, o River arrumou espaço para uma perigosa finalização onde Borja foi travado providencialmente pela zaga paraguaia.

Enquanto o Palmeiras encaminhou sua classificação para as quartas de final da Libertadores , o mesmo não pode se dizer da chave que define seu provável oponente. Isso porque, na cidade de Assunção, Libertad e River Plate empataram sem gols, deixando a eliminatória em aberto para o embate decisivo. Embate esse que ocorre na próxima quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental.

Contudo, na sequência do primeiro tempo, o que se viu foi os donos da casa com marcação mais justa e capacidade ofensiva para rondar a grande área do goleiro Franco Armani. Foi nesse ritmo que os anfitriões criaram a melhor chance de gol, em toda a primeira etapa, quando Hugo Fernández recebeu invadindo a grande área e bateu cruzado para grande intervenção do arqueiro argentino.

Mudança de rotação

Diante dos problemas apresentados pelo River Plate no primeiro tempo, o técnico Marcelo Gallardo radicalizou ao promover três mudanças no intervalo. E as entradas de Juanfer Quintero, Nacho Fernández e Sebastián Driussi transformaram a postura do time visitante que passou a “espremer” o Libertad na defesa.

Com notória superioridade e volume crescente de oportunidades claras de marcar, os argentinos até fizeram o suficiente para Martín Silva trabalhar. Contudo, ainda assim, não conseguiram mudar o cenário de empate na capital do Paraguai.

LIBERTAD 0 x 0 RIVER PLATE Libertadores – Oitavas de final – Ida

Data: 14/8/2025 (quinta-feira)

Local: Tigo La Huerta, em Assunção (PAR)

Gol: –

LIBERTAD: Martín Silva; Robert Rojas, Viera, Giménez e Ivan Ramírez; Campuzano (Recalde, 36’/2°T), Sanabria (Lucena, 46’/2°T), Iván Franco (Marcelo Fernández, 11’/2°T) e Hugo Fernández (Caballero, 36’/2°T); Aguilar e Melgarejo (Roque Santa Cruz, 11’/2°T). Técnico: Sergio Aquino.

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Boselli, Paulo Díaz e Acuña; Castaño (Nacho Fernández, intervalo), Enzo Pérez e Galarza; Lencina (Quintero, intervalo), Borja (Driussi, intervalo) e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Rodrigo Correa (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Cartões amarelos: Marcelo Fernández, Recalde, Robert Rojas (LIB);

Cartões vermelhos: