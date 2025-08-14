Luis Enrique cita pouco tempo de preparação e exalta empenho do PSG: ‘Lutou até o fim’

Treinador afirma que equipe parisiense só teve 5 ou 6 dias de treinamento antes do confronto com o Tottenham pela Supercopa da Uefa

“Acho difícil falar sobre esta partida porque treinamos por 5 ou 6 dias. O incrível é que nossos torcedores estão lá, independentemente do resultado, para apoiar o time. Para nós, é maravilhoso ganhar este troféu e oferecê-lo aos torcedores”, disse.

O Paris Saint-Germain enfrentou muita dificuldade para superar o Tottenham, mas ficou com a taça da Supercopa da Uefa , após disputa de pênaltis. No entanto, apesar da conquista, o técnico Luis Enrique desabafou em entrevista coletiva e afirmou que o elenco teve poucos dias de preparação.

Dentro das quatro linhas, a equipe viu os Spurs abrirem 2 a 0 de vantagem, mas buscou o empate na reta final. Com Lee Kang-In, aos 39, e Gonçalo Ramos, aos 48, o time parisiense levou a decisão para os pênaltis e triunfou por 4 a 3.

“Acho que o Tottenham fez uma partida muito boa. Eles são mais fortes que nós e mais bem preparados, então foi uma situação difícil. Tivemos a capacidade de lutar até o final do jogo. Não sei se é justo, mas isso é futebol e estamos felizes. E precisamos melhorar. Sempre espero ainda mais dos meus jogadores”, ressaltou.

Por fim, a partida marcou a estreia do goleiro Lucas Chevalier, ex-Lille, que ficará no lugar de Donnarumma. O goleiro italiano negocia com o Manchester City e deve atuar pela Premier League.