Liverpool x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções da Premier League estão de volta. Nesta sexta-feira (15), o atual campeão Liverpool recebe o Bournemouth às 16h (de Brasília), em Anfield, na partida de abertura da edição 2025/26 do Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Manchester City recusa oferta milionária do Tottenham por Savinho Como chega o Liverpool Em mais uma temporada sob o comando do técnico Arne Slot, o Liverpool começa sua trajetória para defender o título da Premier League e chega para esta edição do Campeonato Inglês após quase R$ 2 bilhões de investimentos na janela de transferências. Os Reds contrataram nomes como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez. No entanto, o Liverpool não começou a temporada 2025/26 da melhor maneira possível. Isto porque o time perdeu o título da Supercopa da Inglaterra para o Crystal Palace, nos pênaltis. Por fim, para o duelo em Anfield, o técnico Arne Slot não poderá contar com Gravenberch, suspenso, além de Conor Bradley e Joe Gomez, que estão no departamento médico.

The 25/26 Premier league season awaits ⌛️ pic.twitter.com/DR0VHIs8uw — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2025

Como chega o Bournemouth Por outro lado, o Bournemouth tenta ao menos repetir a campanha da última temporada, quando surpreendeu ao encerrar a Premier League na 9ª posição, na melhor colocação da história do clube na elite do futebol inglês. Porém, o time perdeu peças importantes no elenco, como os zagueiros Ilya Zabarnyi, para o PSG, e Dean Huijsen, para o Real Madrid, além do lateral-esquerdo Kerkez, vendido ao próprio Liverpool. Além disso, o técnico Andoni Iraola tem uma série de jogadores no departamento médico do clube que vão desfalcar o time nesta sexta-feira. São os casos de Enes Unal, Justin Kluivert, Lewis Cook, Luis Sinisterra e Ryan Christie, lesionados.