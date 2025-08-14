Inter pode preservar jogadores para ‘esconder’ jogo do Flamengo

Após perder o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Inter terá que reverter o cenário no Beira-Rio, na próxima quarta-feira (20). Contudo, antes, o Colorado volta a enfrentar o Flamengo no domingo (17), às 18h30 (de Brasília), em casa, pela 20ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o técnico Roger Machado vive um dilema para esconder seus planos para o duelo de volta na competição continental.

O Inter avalia preservar alguns jogadores para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Entretanto, poupar o time pode significar correr o risco de se afastar ainda mais do G6 do Brasileirão. A ideia, no entanto, é evitar que o time fique muito conhecido pelo Flamengo. Portanto, o treinador pode até mesmo mudar a tática, além de algumas peças.