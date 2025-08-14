Hulk decide no fim, e Galo vence o Godoy Cruz de virada na Sul-Americana

Em jogo dramático na Arena MRV, Atlético sai atrás, busca o 2 a 1 e leva vantagem para a Argentina / Crédito: Jogada 10

O Atlético conseguiu uma virada heroica na Copa Sul-Americana. A equipe venceu o Godoy Cruz por 2 a 1, com um gol de Hulk já no final da partida. O jogo, que aconteceu nesta quinta-feira (14), foi válido pela ida das oitavas de final. O time argentino saiu na frente, mas o Galo buscou a virada. O resultado, portanto, dá uma importante vantagem para o jogo de volta na Argentina. O jogo O primeiro tempo na Arena MRV foi de grande equilíbrio e emoção. O Godoy Cruz, de fato, começou melhor e assustou logo no início. O atacante Andino exigiu uma grande defesa do goleiro Everson. O Atlético, contudo, respondeu rápido com chances de Arana e Rony. O goleiro Petroli, do time argentino, também precisou trabalhar para evitar o gol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A equipe visitante, no entanto, foi mais eficiente e abriu o placar. Aos 36 minutos, o atacante Andino aproveitou um erro da defesa e marcou um belo gol. O Atlético, então, pressionou muito e chegou a empatar com Arana. O gol, contudo, foi corretamente anulado pelo VAR por impedimento. A frustração do time da casa, assim, foi a tônica do intervalo. Galo cresce no segundo tempo Na segunda etapa, o técnico Cuca fez diversas mudanças e o time voltou melhor. A pressão do Atlético se tornou muito intensa e constante. O goleiro Petroli, aliás, virou o grande herói do Godoy Cruz. Ele fez uma defesa espetacular em uma cobrança de falta de Hulk. O jogo, que ficou muito pegado, teve muitas faltas e cartões amarelos. A grande insistência do Galo, então, foi finalmente recompensada. Aos 21 minutos, o atacante Cuello aproveitou uma falha do goleiro e empatou o jogo. A partida se encaminhava para o empate, mas o herói do time apareceu. Aos 43 minutos, Hulk recebeu um passe de Reinier e marcou o gol da virada. O resultado, por fim, foi muito comemorado por toda a torcida na Arena MRV. ATLÉTICO X GODOY CRUZ