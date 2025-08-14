Grêmio define nomes de barca e tenta enxugar elenco

Tricolor aproveita janela de transferências também para se livrar de atletas sem espaços

O principal nome da lista é Cristaldo. Em baixa, o jogador tem contrato até o fim de 2026. Portanto, o Grêmio tem apenas esta janela e a próxima para conseguir recuperar o investimento. Já nomes como os laterais Luan Cândido e João Lucas, além do zagueiro Jemerson, foram pouco utilizados e, por isso, estão fora dos planos.

O Grêmio aproveitou a janela de transferências para enxugar o elenco. Dessa forma, a diretoria tricolor decidiu abrir mão de jogadores fora dos planos da comissão técnica de Mano Menezes. Portanto, busca definir o futuro dos atletas, que estão liberados para procurar outro clube para jogar ainda nesta temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Luan Cândido e Jemerson já despertaram interesse de outro clubes. Emprestado pelo Bragantino, o lateral-esquerdo havia sido liberado para acertar com o Juventude, em negócio que envolveria o volante Caíque. Já Jemerson, por sua vez, estava na mira do Atlético. Contudo, as conversas não avançaram.

Por fim, o lateral-direito João Lucas se recupera de lesão muscular, mas está fora dos planos do Grêmio. O clube, aliás, tem interesse em Maílton, da Chapecoense. Já o goleiro Gabriel Brando não está descartado, mas chegou a negociar com o Palmeiras. O jogador deseja atuar com mais frequência, portanto, pode sair ainda nesta janela.

Além das possíveis saídas, o Grêmio já se livrou de outros dois jogadores. O Tricolor vendeu o lateral-direito Igor Serrote para o Al Jazira, dos Emirados Árabes, e emprestou Carballo para o Portland Timbers, dos Estados Unidos, e Arezo ao Peñarol, do Uruguai. Além disso, ainda rescindiu com o meia Nathan. Por outro lado, contratou o zagueiro Balbuena e o atacante Carlos Vinícius.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.