Girona x Rayo Vallecano: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam pela abertura de La Liga, nesta sexta-feira (15/8), em Girona; confira como eles chegam para o duelo inaugural do Espanhol / Crédito: Jogada 10

Acabou a espera, torcedor! A bola vai voltar a rolar para o Campeonato Espanhol, que começa já nesta sexta-feira (15/8) com um duelo entre Girona e Rayo Vallecano. O pontapé inicial é às 14h (de Brasília) no estádio Municipal de Montilivi, em Girona. Vamos saber, então, como chegam os times para a abertura de La Liga. LEIA MAIS: Campeonato Espanhol 2025/26: quem são os favoritos, surpresas e mais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Girona Após ser a sensação da temporada 2023/24, terminando La Liga em terceiro, o Girona caiu demais de produção em 24/25, lutando contra o rebaixamento até as rodadas finais do torneio. Assim, terminou em 16º, apenas um ponto acima do Leganés, primeiro dos três rebaixados. Dessa forma, o técnico Michel Sánchez foi ao mercado e contratou bons reforços para a equipe, como o volante Witsel (ex-Atlético de Madrid), que chegou a custo zero. O Girona também trouxe o zagueiro brasileiro Vitor Reis, do Manchester City, e o meia Thomas Lemar, do Atlético de Madrid – ambos por empréstimo. A equipe realizou seis partidas de pré-temporada, incluindo o título da Copa da Catalunha. Foi nos pênaltis (5 a 4) após 0 a 0 contra o Espanyol. Além disso, o time bateu o Olot (5 a 0), o Alavés (1 a 0) e o Wolverhampton (2 a 1). No entanto, perdeu para o Marselha (2 a 0) e para o Napoli (3 a 2) – este, sendo o último jogo antes do início da temporada oficial.

Para o jogo contra o Rayo, porém, o time não poderá contar com seu artilheiro Stuani, segundo revelou o próprio técnico Michel. Ele fica fora por problemas particulares. Gutiérrez, Ruíz e van de Beek também estão fora, mas por lesão. Como chega o Rayo Vallecano O Rayo, por sua vez, fez o caminho oposto, já que quase caiu em 23/24, mas ficou em sétimo em 24/25, conquistando vaga à Conference League. A exemplo do Girona, a equipe madridista também se reforçou com um zagueiro brasileiro.

Trata-se de Luiz Felipe, de 28 anos, que chegou de graça proveniente do Marselha. O goleiro Augusto Batalla ficou em definitivo após empréstimo bem sucedido junto ao River Plate. Foram quatro amistosos durante a pré-temporada por parte do time do técnico Iñigo Pérez, com duas vitórias, um empate e uma derrota. A equipe bateu o Zwolle (5 a 0) e o Sunderland (3 a 0), mas sucumbiu perante o West Brom (3 a 2). Além disso, empatou com o Genk (1 a 1). O único desfalque fica por conta do zagueiro Abdul Mumim, machucado. GIRONA x RAYO VALLECANO La Liga 2025/26 – 1ª rodada

Data-Hora: 15/8/2025, sexta-feira, 14h (de Brasília)

Local: Municipal de Montilivi , em Girona (ESP)

GIRONA: Gazzaniga; Martínez, Krejci, Yaakobishvili Blind; Solís, Herrera, Tsygankov, Roca e Asprilla; Bojan Miovski. Técnico: Michel Sánchez

RAYO VALLECANO: Batalla; Balliu, Lejeune, Luiz Felipe e Chavarría; Valentín, Unai López, de Frutos, Palazón e Díaz; Álvaro García . Técnico: Iñigo Pérez

Árbitro: Javier Alberola Rojas (ESP)

Assistentes: Alfredo Rodríguez Moreno (ESP) e Jorge Bueno Mateo (ESP)

VAR: Mario Melero López (ESP)

Onde assistir: Disney+ Premium