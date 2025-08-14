Flaco López brilha, Palmeiras goleia o Universitario e encaminha vaga na Libertadores

Flaco López brilha, Palmeiras goleia o Universitario e encaminha vaga na LibertadoresVerdão tem começo de jogo avassalador e conta com sintonia do argentino com Vitor Roque para se aproximar das quartas de final do torneio
O Palmeiras está muito perto das quartas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (14), o Verdão reencontrou o bom futebol após dias turbulentos e goleou o Universitario do Peru por 4 a 0, em Lima, no duelo de ida das oitavas de final. Flaco López e Vitor Roque brilharam no comando de ataque, com dois gols do argentino e um do brasileiro. Gustavo Gómez marcou o outro gol alviverde.
Com o resultado, o Palmeiras só seria eliminado com uma tragédia no Allianz Parque. Os peruanos precisam devolver a goleada na capital paulista para levar a decisão para os pênaltis ou marcar cinco para se classificar de forma direta.
Antes do jogo de volta, na próxima quinta-feira (21), o Verdão entra em campo contra o Botafogo, no próximo domingo (17), no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o Universitario visita o Huancayo pelo Campeonato Peruano.
Começo arrasador
O Palmeiras começou a partida com tudo. A dupla formada por Flaco López e Vitor Roque funcionou muito bem no ataque e deu resultados logo nos minutos iniciais. O argentino tabelou com o atacante, que foi derrubado por Benedetto na área. Pênalti, que Gustavo Gómez bateu forte no canto para marcar. Seis minutos depois, o papel se inverteu e Roque tabelo com Flaco, que invadiu a área para fazer o segundo.
Os peruanos tentaram aparecer no ataque e criaram oportunidades em bolas cruzadas na área. Na principal, Polo cruzou na área e Varela cabeceou para fora. O Verdão chegou na sequência, quando Vitor Roque aproveitou a bobeira da defesa, invadiu a área e chutou nas mãos de Britos. Só que na segunda vez, o atacante não desperdiçou. Piquerez acertou belo lançamento do campo de defesa, Roque ganhou de Riveros na marcação, invadiu a área e chutou forte para fazer o terceiro, ainda na primeira etapa.
Flaco faz mais um e Palmeiras goleia
Logo no começo do segundo tempo, o Palmeiras ficou em vantagem dentro de campo. Riveros fez falta dura no meio de campo em cima de Flaco López e recebeu o amarelo. Porém, o VAR chamou o árbitro, que atendeu à revisão e expulsou o zagueiro uruguaio.
Apesar da vantagem numérica, o Palmeiras não forçou muito o jogo e apenas sustentava a vantagem. Na primeira boa chegada, Facundo Torres tentou encobrir o goleiro e mandou para fora. Depois, Piquerez arriscou de fora da área e acertou a trave. No rebote, Flaco López apareceu para marcar o quarto. Porém, o auxiliar marcou impedimento, mas o VAR chamou o árbitro e o segundo gol do argentino foi confirmado.
Mesmo com a goleada, o Alviverde ainda criou oportunidades para ampliar. Emiliano Martínez recebeu na entrada da área e chutou forte para a defesa de Britos. Depois, Aníbal Moreno arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Nos acréscimos, Allan invadiu a área e mandou na rede pelo lado de fora. Porém, a goleada estava consumada e o Palmeiras está muito próximo da classificação.
UNIVERSITARIO-PER 0 X 4 PALMEIRAS
Copa Libertadores 2025 – Oitavas de final (Jogo de ida)
Data e horário: 14/08/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Monumental, Lima (PER)
Gols: Gustavo Gómez, 5’/1ºT (0-1); Flaco López, 11’/1ºT (0-2); Vitor Roque, 30’/1ºT (0-3), Flaco López, 30’/2ºT (0-4)
UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros e Benedetto; Polo, Ureña (Murrugarra, intervalo), Pérez Guedes (Carabali, 11‘/2ºT), Concha (Castillo, 20‘/2ºT), e Inga; Edison Flores (Vélez, 33‘/2ºT) e Valera (Churín, 20‘/2ºT). Técnico: Jorge Fossati.
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno, 26‘/2ºT) e Mauricio (Facundo Torres, 11‘/2ºT); Sosa (Felipe Anderson, 11‘/2ºT), Flaco López (Allan, 34‘/2ºT) e Vitor Roque (Luighi, 34‘/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
Cartões Amarelos: Benedetto e Polo (UNI); Maurício (SEP)
Cartão Vermelho: Riveros, 7’/2ºT (UNI)