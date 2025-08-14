Filipe Luís completa 60 jogos oficiais pelo Flamengo; relembre a trajetória

Perto de completar um ano no comando do Flamengo, técnico tem 40 vitórias / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís completou 60 jogos oficiais pelo Flamengo nesta quarta-feira (14), na vitória sobre o Internacional por 1 a 0. E com números expressivos, afinal, são 40 triunfos, 14 empates e 6 derrotas, representando um aproveitamento de 75% – número mais do que suficiente para ser campeão brasileiro, por exemplo. A primeira partida oficial de “Filipinho” foi no dia 2/10/2024. Há quase um ano, portanto. Desde então, o técnico viu o Flamengo marcar 102 gols e sofrer 34. O saldo, portanto, é de 68 gols a favor. São quatro títulos conquistados: Copa do Brasil de 2024; Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca neste ano.