Dorival divide elenco em dois e trabalha bola parada em treino do Corinthians

Dorival divide elenco em dois e trabalha bola parada em treino do CorinthiansTreinador terá que quebrar a cabeça para montar o time, que tem ao menos sete desfalques confirmados para enfrentar o Bahia
O Corinthians segue preparação para enfrentar o Bahia no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. O técnico Dorival Júnior quebra a cabeça para montar a equipe, que terá inúmeros desfalques em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão.
O treinador dividiu o plantel em grupos de ataque e defesa para exercícios específicos para cada setor. Na parte final da atividade, os atletas fizeram um trabalho tático e de lances de bola parada.
Segundo informações divulgadas pelo Timão, zagueiros e laterais faziam movimentações específicas do setor defensivo em um dos campos do CT Joaquim Grava. Por outro lado, os meias e atacantes treinavam passes, triangulações, cruzamentos e finalizações.
Na reta final, o técnico juntou os jogadores do Corinthians para uma atividade tática. Em seguida, orientou o elenco em lances de bola parada defensiva e ofensiva.
A lista de desfalques do Timão é extensa. Afinal, Carrillo, Memphis Depay e Hugo estão lesionados, enquanto Yuri Alberto passou por cirurgia por conta de uma hérnia inguinal. Além disso, Cacá, Angileri e Romero cumprem suspensão automática.
Na manhã da próxima sexta-feira (15), o Corinthians volta às atividades, na última sessão de treinamentos antes de enfrentar o Bahia.
O Corinthians ocupa a 13ª colocação do Brasileiro com 22 pontos, a cinco da temida zona do rebaixamento. O Bahia, por sua vez, está em quarto, com 30.