Do leilão de Neymar às celebridades: médico é investigado por desvio milionário no SUS

Um dos cirurgiões mais renomados entre famosos se tornou alvo da operação "Rastro Cirúrgico" da Polícia Federal / Crédito: Jogada 10

A Polícia Federal passou a investigar o cirurgião vascular Gustavo Marcatto, de 35 anos, sob suspeita de envolvimento em um esquema milionário de desvios de recursos públicos destinados ao SUS. Conhecido por atender celebridades e manter relações com figuras do futebol — caso de Neymar —, o médico se tornou alvo de mandado de busca e apreensão na última terça-feira (12), em um condomínio de luxo em São José do Rio Preto, São Paulo. Deflagrada pela Polícia Federal de Três Lagoas (MS), a operação “Rastro Cirúrgico” se estendeu por três estados e cumpriu 13 mandados judiciais. Além disso, a força-tarefa ainda efetuou o bloqueio de bens estimado em R$ 5 milhões para cada pessoa física ou jurídica envolvida na investigação.

O secretário de Saúde de Selvíria (MS), Edgar Barbosa dos Santos, também figura entre os envolvidos. Ele, porém, acabou exonerado do cargo na última quarta-feira (13). Em nota, a prefeitura da cidade informou desconhecer os fatos e afirmou não ter sido notificada oficialmente até o momento. Suspeitas de contratos irregulares A investigação apura fraudes em procedimentos licitatórios e a celebração de contratos administrativos com municípios, em condições irregulares. Auditorias identificaram a assinatura de contratos com vigência simultânea, conteúdos idênticos e mesmos contratantes. Parte desses documentos não aparece em plataformas oficiais de transparência. Além disso, auditorias constataram pagamentos por cirurgias que não deixaram qualquer rastro técnico — como registros médicos, prontuários ou uso de salas cirúrgicas, como exigido formalmente. Clínica de alto padrão e clientela famosa Gustavo Marcatto ganhou notoriedade em São José do Rio Preto pelo uso de técnicas modernas no tratamento estético de varizes e vasos. Tudo isso com ênfase em procedimentos a laser, que o torna ainda mais atrativo. Ele também se destaca nas redes sociais com um público superior a 300 mil pessoas, que o acompanham diariamente.