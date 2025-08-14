Cuca explica virada do Atlético: ‘Demoramos a entender o jogo’

Técnico credita a vitória sobre o Godoy Cruz às ousadas mudanças táticas no intervalo e à mudança de 'espírito' da equipe na segunda etapa / Crédito: Jogada 10

O técnico Cuca explicou como o Atlético conseguiu a virada sobre o Godoy Cruz. A equipe venceu o time argentino por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana. O jogo ocorreu na Arena MRV, nesta quinta-feira (14). Para o treinador, a equipe demorou a se encontrar na partida. As mudanças no intervalo e a nova atitude do time, contudo, foram decisivas para o resultado final. O comandante, de fato, não gostou do que viu na primeira etapa da partida. Ele acredita que seus jogadores demoraram a se adaptar ao estilo de jogo do rival.

Acho que demoramos a entender o jogo, o adversário e a arbitragem", avaliou Cuca. "No primeiro tempo eles foram mais competitivos do que nós, ganharam as divididas", completou o treinador. A melhora da equipe no jogo, segundo Cuca, começou com as trocas feitas no vestiário. As entradas de Alexsander, Igor Gomes e Biel mudaram a cara do time. "Estávamos sem criação no primeiro tempo, e aí colocamos as peças para fazermos essa criação. Fomos felizes, criamos mais, encurralamos o adversário atrás", afirmou o técnico. Além da parte tática, o treinador citou o fator mental como algo decisivo. Suas trocas mais ousadas, segundo ele, enviaram uma mensagem clara ao elenco: