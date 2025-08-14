Carrascal comemora estreia no Flamengo, e Filipe Luís pede calma com reforço

Meia colombiano entrou aos 26 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Inter, pela Libertadores. Em campo, pegou pouco na bola

O colombiano Carlos Carrascal, enfim, fez sua estreia pelo Flamengo. O meia entrou aos 26 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Apesar do pouco tempo em campo e um desempenho ainda tímido, o jogador comemorou nas redes sociais.

“Muito contente por jogar meu primeiro jogo ⚫️