Após vaias, Royal pede desculpas à torcida do Flamengo: ‘Não sou nenhum robô’

“Sou um jogador que tem uma certa experiência, isso é normal. A torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível 100%, ela está no direito de cobrar. Acredito que foi no começo do jogo, eu tive uma entorse e acabou condicionando um pouco o meu jogo. Eu não conseguia arrancar, saltar, mudar de direção. Isso acabou me complicando um pouco. Como eu falei, a torcida está no direito dela, isso aí não muda nada na minha confiança”, disse.

“Eu entendo o lado deles. Eles vão entender o meu lado também porque não sou nenhum robô. Tentei ao máximo ficar em campo para poder ajudar o Flamengo. Se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas. Mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo”, completou.

Questão física

Ainda na saída do estádio, o jogador disse que passou por exames médicos no Maracanã. No entanto, fará por novos exames, nesta quinta-feira (14), e segue otimista.