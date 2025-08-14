Após vaias, Royal pede desculpas à torcida do Flamengo: ‘Não sou nenhum robô’Lateral explica condição física após entorse no tornozelo e reconhece que esteve abaixo do que pode apresentar com a camisa rubro-negra
Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, na ida das oitavas da Libertadores, um jogador do Flamengo foi alvo de vaias durante a partida no Maracanã. Trata-se de Emerson Royal, que não teve uma boa atuação e incomodou parte da torcida com erros de passe e bola perdidas no confronto.
O jogador sentiu uma entorse no tornozelo esquerdo e deu lugar a Varela na volta do intervalo. Na saída do estádio, o lateral reconheceu que atuou abaixo do que pode e se desculpou com os torcedores.
“Sou um jogador que tem uma certa experiência, isso é normal. A torcida está no direito dela. Se eu não pude render no meu nível 100%, ela está no direito de cobrar. Acredito que foi no começo do jogo, eu tive uma entorse e acabou condicionando um pouco o meu jogo. Eu não conseguia arrancar, saltar, mudar de direção. Isso acabou me complicando um pouco. Como eu falei, a torcida está no direito dela, isso aí não muda nada na minha confiança”, disse.
“Eu entendo o lado deles. Eles vão entender o meu lado também porque não sou nenhum robô. Tentei ao máximo ficar em campo para poder ajudar o Flamengo. Se de alguma forma eu prejudiquei, peço desculpas. Mas dentro de campo eu estava só para ajudar o Flamengo”, completou.
Questão física
Ainda na saída do estádio, o jogador disse que passou por exames médicos no Maracanã. No entanto, fará por novos exames, nesta quinta-feira (14), e segue otimista.
“Amanhã (quinta) vai realizar mais exames e espero que não seja nada demais. Também sinto que não é nada muito grave, mas vamos fazer exame para ver o que tem aí e poder voltar o quanto antes”, concluiu.
Por fim, o Rubro-Negro volta a campo no domingo (17), às 18h30 (de Brasília), para medir forças novamente com o Colorado. Só que desta vez o confronto ocorre pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
