Após desistência do Grêmio, Róger Guedes brilha em jogo do Al Rayyan

O atacante Róger Guedes deixou a torcida do Grêmio com o gostinho de quero mais. Após a diretoria do Imortal desistir de sua contratação, ele estreou na temporada pelo Al Rayyan. Na partida, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Al Sailiya. Além disso, recebeu o prêmio de melhor em campo nesta quinta-feira (14). O Al Rayyan começou atrás no placar. No entanto, conseguiu virar o jogo e, nesse momento, brilhou a estrela de Róger Guedes. Ele marcou dois gols, um deles de pênalti. Julien de Sart anotou o outro gol da equipe. O desempenho do atacante colocou-o como destaque da rodada. Isso aconteceu justamente na semana em que seu nome surgiu em várias notícias sobre uma possível chegada ao Grêmio. Porém, a negociação não avançou, pois o clube do Qatar não pretende negociá-lo no momento.