Alan Patrick comenta lições que o Inter pode levar da derrota no Maracanã

A impressão de que a equipe teve tempos distintos também foi sentida dentro de campo. O meia Alan Patrick explicou que o time teve muita dificuldade em controlar o estilo de jogo do adversário, além da criação. O jogador pontuou que o Inter cresceu no segundo tempo e que isso mostra que há espaços para o Colorado explorar para buscar a classificação na volta.

O Inter saiu atrás nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (13), o Colorado perdeu para o Flamengo por 1 a 0 e terá que buscar a virada no marcador em Porto Alegre. A partida ficou marcada por um primeiro tempo abaixo do esperado dos gaúchos, que conseguiram crescer ao longo da segunda etapa.

“Acho que fizemos um segundo tempo melhor. No primeiro tempo tivemos muita dificuldade de controlar o volume de jogo deles, de reter a bola, de fazer uma transição, trabalhar no campo de ataque. No segundo tempo acho que conseguimos equilibrar mais isso, tivemos oportunidades. Mas nós sabemos da qualidade do Flamengo, é um time que fica muito com a bola. Agora é a gente ajustar, estudar mais a equipe deles e ver como a gente pode atacar os pontos fracos deles. Depende somente da gente, uma vitória mínima a gente leva para os pênaltis. Temos condições de fazer um grande jogo e conseguir a classificação”, ressaltou.

Aproveitar da mesma moeda

Além de recordar os pontos que o jogo não encaixou no Maracanã, Alan Patrick também destacou que o Inter pode aproveitar das armas que puniram o time. O meia afirmou que, da mesma forma que o Colorado sofreu um gol na bola parada, a equipe pode usar isso para resolver sua situação no Beira-Rio.

“Quando tivemos a bola não conseguimos sair da pressão deles, não conseguimos reter um pouco mais da posse, tirar essa pressão. Mas acho que serve de lição, sofremos um gol de bola parada, que acabou decidindo hoje. Mas, da mesma forma, podemos fazer na nossa casa, também temos que aproveitar os pontos de bola parada, assim como em outros jogos, esses detalhes nos ajudaram”, pontuou.