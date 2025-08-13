Zico põe Gre-Nal atrás apenas de clássico turco: ‘Também são azul e vermelho’

Galinho também fugiu em apontar um favorito entre Flamengo e Internacional pelo embate pelas oitavas da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Zico, maior ídolo do Flamengo, aceitou dar uma entrevista para o portal “Zero Hora”, antes do embate da equipe carioca contra o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores. Um dos questionamentos do veículo ao ex-meio-campista envolveu as maiores rivalidades presentes no futebol mundial. O Galinho de Quintino frisou que o Gre-Nal é o segundo que causa maior confusão, atrás somente do principal confronto do futebol turco. “Em termos da rivalidade, de todos os anos que tenho de futebol, o Gre-Nal só perde para Fenerbahçe e Galatasaray”, ressaltou Zico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ídolo Rubro-Negro também apontou uma compatibilidade entre os confrontos, a semelhança entre as cores. “Essa conheço bem, e até são azul e vermelho também”, em alusão ao período eu que foi treinador do Fenerbahçe entre 2006 e 2008. Já com relação ao duelo entre Flamengo e Internacional pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o ex-meio-campista não concordou com a narrativa que os cariocas contam com favoritismo. De acordo com Zico, ambos os times demonstram suas melhores versões quando atuam em seus domínios.