Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Yuri Alberto, do Corinthians, passa por cirurgia para retirada de hérnia

Yuri Alberto, do Corinthians, passa por cirurgia para retirada de hérnia

Centroavante sentiu dores abdominais e foi operado por causa de uma hérnia inguinal, nesta quarta-feira, em São Paulo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por cirurgia na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, para correção de uma hérnia inguinal. Segundo comunicado do clube, o jogador sentiu dores abdominais na noite de terça-feira (12) e foi encaminhado ao Hospital Vila Nova Star, onde recebeu o diagnóstico e foi operado.

O procedimento aconteceu com sucesso e a previsão é de que Yuri Alberto receba alta nesta quinta-feira (14). Aliás, o problema é semelhante ao enfrentado recentemente por Gustavo Henrique e Hugo. O zagueiro voltou a treinar após cerca de dois meses afastado, enquanto o lateral ainda se recupera.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Contudo, o centroavante deve voltar a trabalhar bem antes dos companheiros. Mesmo assim, o jogador deve ficar fora do duelo contra o Bahia, neste sábado (16), na Neo Química Arena, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante voltou a jogar depois de dois meses fora por conta de uma fratura em uma das vértebras da coluna na região lombar. Contudo, nesse retorno, o camisa 9 do Corinthians disputou cinco partidas e não marcou nenhum gol.

Confira a nota do Corinthians sobre a cirurgia de Yuri Alberto

Na noite desta terça-feira (12), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, teve hérnia inguinal diagnosticada e foi submetido a cirurgia na madrugada desta quarta (13), conduzida pelo mesmo médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar