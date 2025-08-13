Yuri Alberto, do Corinthians, passa por cirurgia para retirada de hérnia

Yuri Alberto, do Corinthians, passa por cirurgia para retirada de hérniaCentroavante sentiu dores abdominais e foi operado por causa de uma hérnia inguinal, nesta quarta-feira, em São Paulo
O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por cirurgia na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, para correção de uma hérnia inguinal. Segundo comunicado do clube, o jogador sentiu dores abdominais na noite de terça-feira (12) e foi encaminhado ao Hospital Vila Nova Star, onde recebeu o diagnóstico e foi operado.
O procedimento aconteceu com sucesso e a previsão é de que Yuri Alberto receba alta nesta quinta-feira (14). Aliás, o problema é semelhante ao enfrentado recentemente por Gustavo Henrique e Hugo. O zagueiro voltou a treinar após cerca de dois meses afastado, enquanto o lateral ainda se recupera.
Contudo, o centroavante deve voltar a trabalhar bem antes dos companheiros. Mesmo assim, o jogador deve ficar fora do duelo contra o Bahia, neste sábado (16), na Neo Química Arena, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.
O centroavante voltou a jogar depois de dois meses fora por conta de uma fratura em uma das vértebras da coluna na região lombar. Contudo, nesse retorno, o camisa 9 do Corinthians disputou cinco partidas e não marcou nenhum gol.
Confira a nota do Corinthians sobre a cirurgia de Yuri Alberto
Na noite desta terça-feira (12), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, teve hérnia inguinal diagnosticada e foi submetido a cirurgia na madrugada desta quarta (13), conduzida pelo mesmo médico.
