Yuri Alberto, do Corinthians, passa por cirurgia para retirada de hérnia

Centroavante sentiu dores abdominais e foi operado por causa de uma hérnia inguinal, nesta quarta-feira, em São Paulo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por cirurgia na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, para correção de uma hérnia inguinal. Segundo comunicado do clube, o jogador sentiu dores abdominais na noite de terça-feira (12) e foi encaminhado ao Hospital Vila Nova Star, onde recebeu o diagnóstico e foi operado.

O procedimento aconteceu com sucesso e a previsão é de que Yuri Alberto receba alta nesta quinta-feira (14). Aliás, o problema é semelhante ao enfrentado recentemente por Gustavo Henrique e Hugo. O zagueiro voltou a treinar após cerca de dois meses afastado, enquanto o lateral ainda se recupera.