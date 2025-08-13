Vídeo: torcedor do Atlético Nacional faz gesto racista para adeptos do São Paulo

Ato criminoso aconteceu no fim do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em Medellín. Duas torcidas ainda entraram em conflito / Crédito: Jogada 10

Um torcedor do Atlético Nacional foi flagrado fazendo gesto racista para a torcida do São Paulo presente no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, após o empate sem gols entre as equipes, nesta terça-feira, pela ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. No vídeo, feito por um são-paulino presente na Colômbia, o torcedor do Atlético Nacional chama os brasileiros de “mono” (macacos) e imita gestos característicos do animal. A Conmebol informou que já está investigando o caso para definir ser será aberto um procedimento disciplinar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Torcedor do Atlético Nacional faz gesto racista para são-paulinos no Atanasio Girardot. pic.twitter.com/Tdi2w1gMfr — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) August 13, 2025

Logo após o apito final, torcedores das duas equipes, separados apenas por uma corda e alguns policiais, trocaram provocações que rapidamente se transformaram em agressões físicas. A briga durou poucos minutos e acabou contida após reforço no policiamento. Do gramado, jogadores do São Paulo, que ainda deixavam o campo, observaram a confusão à distância e demonstraram preocupação com a segurança dos presentes. Após a partida, alguns torcedores registaram um cenário de terror. Os colombianos arremessaram tijolos e pedras de fora do estádio, em busca de acertar os são-paulinos. Os adeptos brasileiros, aliás, precisaram se esconder no banheiro para fugir da confusão.