Vazam fotos de suposto terceiro uniforme do Corinthians

Modelo foi encontrado em lojas de Portugal. Previsão para lançamento das novas camisas do Timão é em algumas semanas
Fotos de uma suposta nova terceira camisa do Corinthians vazaram nesta quarta-feira (13) nas redes sociais. O uniforme é quase todo em cor preta, com detalhes em laranja, inclusive o escudo. A previsão é de que a nova camisa seja lançada nas próximas semanas.

O novo uniforme é vendido em lojas de Portugal, de acordo com o “Mantos do Futebol”. Especializado no assunto, o “Footy Headlines” também divulgou imagens da camisa.

LEIA MAIS: Corinthians apresenta Vitinho, que projeta estreia: ‘Quero mostrar com atitudes’

Aliás, o modelo tem inspiração na coleção “Total 90”, da Nike, que fez grande sucesso na década de 2000. Outros times parceiros, como Chelsea e Barcelona, também tiveram uniformes criados pela fornecedora de material esportivo.

Atualmente, as outras duas camisas do Timão para 2025 fazem homenagem ao Mundial de 2000.

