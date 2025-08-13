Vasco avança na venda de João Victor ao CSKA Moscou, da Rússia

Vasco avança na venda de João Victor ao CSKA Moscou, da RússiaClube se aproxima da contratação de zagueiro, titular do Cruz-Maltino, mas que recebia críticas da torcida por suas recentes atuações
O Vasco está bem próximo de acertar a venda de um de seus titulares, o zagueiro João Victor ao CSKA Moscou, da Rússia. De acordo com a imprensa local, o acordo girará em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 28 milhões). A proximidade da concretização do negócio é informação do jornalista Venê Casagrande, do SBT.
Vale lembrar que o defensor custou 6 milhões de euros (R$ 32 milhões) aos cofres do Cruz-Maltino, porém esta quantia subiu para 7 milhões de euros, com a permanência do time na Série A em 2024.
O atleta treinou normalmente, nesta terça-feira (12), e estava nos planos do técnico Fernando Diniz para o duelo com o Santos, no domingo (12), pelo Campeonato Brasileiro. O confronto direto na luta contra o rebaixamento ocorre às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada da competição nacional.
Entretanto, o atleta enfrentava forte pressão da torcida, que não estava satisfeita com suas atuações recentes. Com a oferta russa, o clube carioca vê a possibilidade de recuperar boa parte do que investiu.
Depois do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil-2025, o diretor de futebol. Admar Lopes, falou sobre os rumores de uma possível saída do defensor.
“Não houve pedido do João Victor para sair. Depois do jogo de domingo o time ainda não treinou, mas vamos conversar agora a tarde, mas até agora não houve nenhum pedido”, disse.
