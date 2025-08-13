Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedores do São Paulo vivem momentos de terror após jogo da Libertadores

Torcedores do São Paulo vivem momentos de terror após jogo da Libertadores

Briga nas arquibancadas do Estádio Atanasio Girardot terminou com um torcedor tricolor detido e outros escondidos por proteção
O empate sem gols entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira (12), no primeiro duelo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, foi marcado por confusão nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

Logo após o apito final, torcedores das duas equipes, separados apenas por uma corda e alguns policiais, trocaram provocações que rapidamente se transformaram em agressões físicas. A briga durou poucos minutos e acabou contida após reforço no policiamento.

Do gramado, jogadores do São Paulo, que ainda deixavam o campo, observaram a confusão à distância e demonstraram preocupação com a segurança dos presentes.

