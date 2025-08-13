Torcedores do São Paulo vivem momentos de terror após jogo da Libertadores

Briga nas arquibancadas do Estádio Atanasio Girardot terminou com um torcedor tricolor detido e outros escondidos por proteção

O empate sem gols entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira (12), no primeiro duelo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, foi marcado por confusão nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

Logo após o apito final, torcedores das duas equipes, separados apenas por uma corda e alguns policiais, trocaram provocações que rapidamente se transformaram em agressões físicas. A briga durou poucos minutos e acabou contida após reforço no policiamento.