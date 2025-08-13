Torcedores do São Paulo vivem momentos de terror após jogo da Libertadores

Torcedores do São Paulo vivem momentos de terror após jogo da LibertadoresBriga nas arquibancadas do Estádio Atanasio Girardot terminou com um torcedor tricolor detido e outros escondidos por proteção
O empate sem gols entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira (12), no primeiro duelo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, foi marcado por confusão nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot, em Medellín.
Logo após o apito final, torcedores das duas equipes, separados apenas por uma corda e alguns policiais, trocaram provocações que rapidamente se transformaram em agressões físicas. A briga durou poucos minutos e acabou contida após reforço no policiamento.
Do gramado, jogadores do São Paulo, que ainda deixavam o campo, observaram a confusão à distância e demonstraram preocupação com a segurança dos presentes.
Momento que o "cordão de segurança" da polícia é rompido, e os torcedores do Atlético Nacional partem para cima dos torcedores são-paulinos no Atanasio Girardot.
