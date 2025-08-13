Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos recebe proposta de empréstimo do futebol turco por goleiro

Sem espaço e em busca de ritmo, João Paulo avalia empréstimo com opção de compra após recusar ofertas de clubes brasileiros.
O goleiro João Paulo recebeu uma proposta para atuar por empréstimo no futebol turco, com opção de compra ao término do contrato. O staff do atleta encaminhou a oferta para a diretoria do Santos, que vai analisar antes de tomar uma decisão. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Diário do Peixe’ e confirmada pelo Jogada10.

Recentemente, o arqueiro recusou empréstimos do Sport e do Juventude, entendendo que, pela fase ruim de ambos na tabela do Brasileirão, a mudança não seria vantajosa.

Hoje reserva de Gabriel Brazão, João Paulo segue treinando normalmente e mantém boa relação com o titular. No entanto, busca minutagem após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles, que o afastou por boa parte da temporada passada. Em 2024, ele atuou apenas uma vez em jogo oficial, na vitória sobre a Inter de Limeira por 3 a 0, em fevereiro, pelo Paulistão.

Desde então, participou apenas de amistosos contra o Coritiba e o RB Leipzig, sem mais oportunidades no elenco principal.

História de João Paulo no Santos

Revelado nas categorias de base do Santos, João Paulo foi campeão da Copinha em 2014 e integrou o grupo que conquistou o Paulista de 2016. Sua estreia no time principal ocorreu em 2017, no empate sem gols com o Vasco, pelo Brasileirão.

A chance de assumir a titularidade veio apenas em 2020, após saída de Everson e lesão de Vladimir. Desde então, viveu anos de destaque, como a campanha do vice da Libertadores em 2020, quando fez 33 partidas, além de se tornar capitão em 2021. Foram 54 jogos naquele ano, 62 em 2022 e 59 em 2023, temporada em que recebeu críticas por falhas durante o rebaixamento à Série B.

No fim de 2023, optou por abrir mão da faixa de capitão e aceitou redução salarial para permanecer no clube. A lesão no tendão de Aquiles ocorreu em maio de 2024, contra o América-MG, e exigiu cirurgia.

Com 237 jogos pelo Santos, João Paulo agora avalia seu futuro, enquanto o clube decide se libera ou não a transferência para o futebol turco.

