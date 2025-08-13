Rodrigo Muniz, do Fulham, recebe proposta e pode gerar impacto financeiro no Flamengo

Atalanta tem interesse em atacante, e oferta pode girar em torno de 30 milhões de libras fixos e bônus de até 4,5 milhões de libras / Crédito: Jogada 10

A Atalanta apresentou uma proposta de 34,5 milhões de libras (cerca de R$ 251 milhões) ao Fulham para contratar o atacante Rodrigo Muniz, revelado pelo Flamengo. De acordo com a “Sky Sports” e o jornalista Gianluca Di Marzio, a oferta pode girar em torno de 30 milhões de libras fixos e bônus de até 4,5 milhões de libras. Ainda segundo informações do portal, o jogador acredita que uma transferência seria benéfica para a sua carreira, no momento. No entanto, o clube inglês só pretende liberá-lo caso encontre um substituto.