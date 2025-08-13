Richarlison, do Tottenham, projeta decisão contra o PSG: ‘Importante começar com troféu’

Jogador, de 28 anos, analisa duelo entre o clube londrino e o PSG pela Supercopa da Uefa e exalta trabalho do técnico Thomas Frank / Crédito: Jogada 10

Após a conquista da Liga Europa, o Tottenham terá um grande desafio no início da temporada 2025/26. Afinal, a equipe londrina mede forças com o Paris Saint-Germain (atual campeão da Champions League), nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), pela Supercopa da Uefa. Richarlison, então, tem a chance de conquistar mais um troféu com a camisa do clube inglês, agora no Estádio Friul, casa da Udinese. “Vai ser um jogo difícil. O PSG é atual campeão europeu, vem de um bom Mundial também, mas temos condições de fazer um bom jogo para conquistar mais uma taça. É importante começar com vitória, com um troféu. Dá moral para nós jogadores, para o nosso treinador que está começando um novo trabalho e motiva ainda mais a torcida. Tenho certeza que será um grande jogo e faremos de tudo para iniciar essa temporada com o pé direito”, disse ao portal “ge” e elogiou o treinador.