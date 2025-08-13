RB Bragantino anuncia a contratação de Vanderlan, ex-Palmeiras

Lateral-esquerdo assina até 2030 e chega ao Massa Bruta para disputar posição em um setor com desfalques

Ao site do clube, Vanderlan revelou que ficou sabendo do interesse do RB Bragantino através do amigo Jhon Jhon, ex-companheiro no Palmeiras.

O RB Bragantino anunciou nesta quarta-feira (13/8) a contratação do lateral-esquerdo Vanderlan, que deixou o Palmeiras após oito anos. O jogador, de 22 anos, assinou contrato em definitivo até 2030 e já se integra ao grupo que se prepara para o duelo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (16/8).

“Eu estava em casa quando o Jhon Jhon me ligou dizendo que o clube tinha interesse em mim. Fiquei muito feliz, principalmente por ouvir isso de um grande amigo. Contei para a minha esposa e já comecei a criar aquela expectativa. Quando meu empresário disse que a proposta viria, não pensei duas vezes. Aceitei na hora”, disse o lateral.

O valor da negociação não foi oficialmente divulgado, mas estima-se em torno de 7 milhões de euros (R$ 44,2 milhões). O Palmeiras detém 80% dos direitos econômicos do lateral, enquanto os 20% restantes pertencem à Jacuipense, da Bahia.

Revelado nas categorias de base do Verdão, Vanderlan atuou em 108 jogos pelo profissional, marcando um gol. Nesta temporada, disputou 22 partidas, sendo apenas três pelo Campeonato Brasileiro, o que facilitou sua transferência. No Palmeiras, ele ocupava a reserva de Joaquim Piquerez, titular absoluto na lateral esquerda.

RB Bragantino com poucas opções no setor

O Bragantino já contava com Juninho Capixaba, mas está lesionado. Além disso, Guilherme Lopes também é opção, mas também está retornando de contusão. Aliás, Vanderlan será a segunda contratação do clube nesta janela, após a chegada do zagueiro Gustavo Marques, por empréstimo.