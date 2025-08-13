Novorizontino x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo marca o encontro do melhor mandante contra o melhor visitante da competição, em duelo direto dentro do G4

Apesar da boa posição na tabela, os dois lados buscam resultados mais convincentes na competição. O Tigre não vence há três partidas e empatou sem gols em seu último compromisso, contra o Volta Redonda, fora de casa. Já o Coxa venceu apenas um dos seus últimos cinco jogos e também ficou no zero a zero na rodada passada, contra a Chapecoense, em casa.

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B começa com um jogo na parte de cima da tabela. O Novorizontino recebe o Coritiba, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, no confronto entre duas equipes que estão dentro do G4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na tabela, o Alviverde está na frente, com 39 pontos, na vice-liderança, dois pontos atrás do Goiás. Já o Aurinegro está na terceira colocação, com 36 pontos, três na frente do Remo, que é o quinto colocado. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols no Couto Pereira.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela RedeTV, na TV aberta, na ESPN, na TV fechada, no canal do Desimpedidos, no YouTube, e no serviço de streaming Disney+.

Como chega o Novorizontino

Tentando encerrar a sequência negativa na competição, o Tigre tenta usar a melhor campanha do campeonato como mandante para se reencontrar com a vitória. Para encarar o Coxa, Umberto Louzer conta com o retorno de Fábio Matheus, que pode começar o jogo na vaga de Jean Irmer. Já no setor ofensivo, o treinador pode sacar Matheus Frizzo para dar uma oportunidade à Rômulo na armação.

Como chega o Coritiba

Na briga pela liderança da tabela, o Coxa traz como fator de destaque para o interior paulista a melhor campanha como visitante. Depois de tropeçar no Couto, o Verdão vai em busca da segunda vitória seguida fora de casa. Para a partida, Mozart não contará com Alex Silva e Bruno Melo, vetados pelo departamento médico. Com isso, Tiago Cóser e Felipe Guimarães são opções disponíveis para a lateral direita. Por outro lado, o treinador terá o retorno do volante Filipe Machado, que faz Jacy voltar a atuar como zagueiro.