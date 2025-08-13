Lula associa política ao momento de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Ver se compreendem’

Veja o momento em que o presidente da República cita a crise enfrentada pelo português à frente do Alviverde e, especialmente, com a torcida

Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou uma brecha em sua entrevista à BandNews FM para condenar a maneira como parte da torcida do Palmeiras tem tratado Abel Ferreira. O presidente destacou que o português acumulou conquistas expressivas no clube e que, mesmo assim, se tornou alvo de vaias e insultos após a recente eliminação para o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Lula considerou os protestos exagerados, mas traçou um paralelo com a política. O presidente entende que, bem como no futebol, resultados relevantes muitas vezes não impedem críticas severas.