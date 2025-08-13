Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula associa política ao momento de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Ver se compreendem’

Lula associa política ao momento de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Ver se compreendem’

Veja o momento em que o presidente da República cita a crise enfrentada pelo português à frente do Alviverde e, especialmente, com a torcida
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou uma brecha em sua entrevista à BandNews FM para condenar a maneira como parte da torcida do Palmeiras tem tratado Abel Ferreira. O presidente destacou que o português acumulou conquistas expressivas no clube e que, mesmo assim, se tornou alvo de vaias e insultos após a recente eliminação para o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Lula considerou os protestos exagerados, mas traçou um paralelo com a política. O presidente entende que, bem como no futebol, resultados relevantes muitas vezes não impedem críticas severas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Quando tento fazer uma analogia entre política e futebol, é para ver se as pessoas compreendem. O técnico do Palmeiras é o que mais títulos ganhou pelo clube. Recentemente, ele perdeu para o Corinthians, e você vê a torcida chamando ele de burro, mandando ele para aquele lugar… Um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras. Então, segue mais ou menos como na política”, disse.

Vídeo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians futebol internacional Luiz Inácio Lula da Silva Lula Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar