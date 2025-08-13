Lula associa política ao momento de Abel Ferreira no Palmeiras: ‘Ver se compreendem’Veja o momento em que o presidente da República cita a crise enfrentada pelo português à frente do Alviverde e, especialmente, com a torcida
Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou uma brecha em sua entrevista à BandNews FM para condenar a maneira como parte da torcida do Palmeiras tem tratado Abel Ferreira. O presidente destacou que o português acumulou conquistas expressivas no clube e que, mesmo assim, se tornou alvo de vaias e insultos após a recente eliminação para o Corinthians, pela Copa do Brasil.
Lula considerou os protestos exagerados, mas traçou um paralelo com a política. O presidente entende que, bem como no futebol, resultados relevantes muitas vezes não impedem críticas severas.
“Quando tento fazer uma analogia entre política e futebol, é para ver se as pessoas compreendem. O técnico do Palmeiras é o que mais títulos ganhou pelo clube. Recentemente, ele perdeu para o Corinthians, e você vê a torcida chamando ele de burro, mandando ele para aquele lugar… Um cara que ganhou tudo pelo Palmeiras. Então, segue mais ou menos como na política”, disse.
Vídeo
Em entrevista à BandNews, Lula, defende Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.
“O técnico do Palmeiras é o técnico que mais ganhou títulos no Palmeiras, e vc vê a torcida chamando ele de burro. É mais ou menos como a política.”