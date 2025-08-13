Jorge Iggor deixa TNT Sports após quase 20 anos para assumir ‘titularidade’ em nova emissora

Narrador comunicou sua saída da emissora na terça-feira (12) para se aventurar não só como rosto, mas na linha editorial de novo projeto digital / Crédito: Jogada 10

Depois de quase duas décadas atuando na TNT Sports, Jorge Iggor decidiu trilhar novos caminhos na carreira. O narrador acertou sua saída da empresa para se tornar voz principal da ‘GE TV’ — canal esportivo que a Globo lançará em breve no YouTube — numa mudança que marca uma guinada relevante na trajetória do narrador. O profissional, aliás, figurava entre os profissionais mais respeitados do grupo Warner Bros. Discovery. A nova função contempla mais do que a responsabilidade de narrar. Isso porque o locutor também estará à frente da linha editorial e será um dos rostos do projeto, que mira consolidar a presença da emissora no ambiente digital esportivo. Neste contexto, a ‘GE TV’ nasce quase como uma concorrente da ‘CazéTV’ pelos moldes de trabalho: conteúdo gratuito, com formato leve e contemporâneo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Algo, inclusive, símil ao que o narrador já exercia no canal da TNT Sports. Jorge se dividia entre transmissões e gravações para o canal do Youtube, com quadros de tier list e reações. Comunicado interno e reação na TNT O narrador comunicou sua decisão à empresa na última terça-feira, dia 12 de agosto. Segundo a coluna F5, da Folha de SP, a saída do comunicador surpreendeu internamente o grupo — especialmente pela relevância que o comunicador acumulava dentro da estrutura. Iggor formava, ao lado de André Henning, a dupla de maior prestígio entre os narradores da casa. Contudo, ainda de acordo com informações da coluna, o comunicador levou menos de duas semanas para se convencer do projeto esportivo da Globo. A TNT Sports oficializou a saída do narrador em nota e reconheceu o papel do comunicador dentro do projeto da casa nesses mais de 18 anos. “A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007, ano de criação do Esporte Interativo. Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional”.

Reestruturação digital da Globo O novo canal da emissora se constrói de forma independente. Ou seja, com equipe própria e sem qualquer interferência do elenco firmado em TV aberta ou do SporTV. A proposta prevê transmissões esportivas ao vivo, com foco em campeonatos cujos direitos estejam liberados para exibição digital. Além disso, o canal também negocia aquisição de partidas da NFL para compor a grade de programação aos domingos. Entende-se que o modelo da ‘GE TV’ deverá incorpora estratégias que valorizam a presença online dos talentos, como concorrência direta à ‘CazéTV’. Aliás, bem como faz Casimiro Miguel, o novo projeto da emissora também estimula o envolvimento de nomes do elenco nas redes sociais. Por isso, o comunicador seguirá ativo em seu canal pessoal no Youtube. Legado construído e nova fase Durante os 18 anos na TNT Sports — desde os tempos de Esporte Interativo — o narrador se consolidou como um dos principais narradores da televisão brasileira. Tornou-se voz de partidas da Liga dos Campeões da UEFA e do Campeonato Paulista, além de comandar atrações como De Zero a Dez, De Sola a Dez e Arquibancada TNT.