Internautas avaliam saída de Jorge Iggor para a Globo: ‘Só quem perde é a TNT’

Narrador ganhou notoriedade no período em que trabalhou na TNT Sports e passará a integrar o elenco do novo projeto esportivo da emissora / Crédito: Jogada 10

A mudança do narrador Jorge Iggor para a Globo causou repercussão nas redes sociais. O anúncio da sua saída da TNT Sports ocorreu nesta quarta-feira (13), e os internautas consideraram um acerto da emissora da família Marinho. O profissional passará a integrar o elenco do novo projeto esportivo do principal grupo de comunicação. No caso, será o principal locutor da “GE TV”. “O Jorge Iggor vai deixar de narrar a Champions pra ser apresentador de algum reality de game show da Globo”, demonstrou irritação um usuário de internet.

Grande acerto da Globo e do Jorge Iggor. Vem sendo um dos melhores narradores do Brasil faz tempo, e nem sequer teve a chance de narrar a principal transmissão do ano na TNT. Espero que na Globo ele seja valorizado como deveria", frisou outro. "Só quem perde com a saída do Jorge Iggor é a TNT, ele é um dos 3 melhores narradores do Brasil, senão o 1°. Perda gigantesca, Globo fazendo um ótimo trabalho", argumenta o terceiro. A acusação de falta de valorização por parte da TNT Sports é porque ele era o segundo narrador na hierarquia da emissora, atrás de André Henning.