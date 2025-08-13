Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio desiste da contratação do atacante Róger Guedes

Grêmio desiste da contratação do atacante Róger Guedes

Empresário responsável por financiar contratação revela que Tricolor saiu do negócio e explicou os motivos em nota
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A diretoria do Grêmio anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (13), que desistiu da contratação do atacante Róger Guedes, do Al-Rayyan, do Qatar. A decisão ocorreu após uma sequência de negativas às propostas apresentadas pelo Imortal. Além disso, os dirigentes garantem que não alteraram a oferta inicial, mesmo após as recusas.

Na conversa final desta quarta-feira, o Grêmio ouviu mais uma resposta negativa e, assim, encerrou definitivamente as negociações. O Al-Rayyan, por sua vez, deixou claro que não tem interesse em vender o jogador neste momento. Diante desse cenário, o empresário Marcelo Marques, provável candidato à presidência do Grêmio em 2026, afirmou que optou por desistir do negócio justamente pelas recusas recebidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

LEIA MAIS: Grêmio rejeita oferta de empréstimo do Vitória por Lucas Esteves

Antes de oficializar a desistência, o clube gaúcho apresentou uma última oferta de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões), valor que poderia ser atingido caso o atleta cumprisse determinadas metas. Marques, entretanto, confirmou apenas a proposta inicial de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). Portanto, a negociação acabou não avançando. A informação é do portal “ge”.

Enquanto isso, Róger Guedes prepara-se para estrear na temporada nesta sexta-feira, contra o Al Sailiy. No Brasil, ele já defendeu Atlético-MG, Palmeiras e Corinthians — clube pelo qual foi vendido ao Al-Rayyan. No último ano, marcou 31 gols em 39 partidas e, no total, soma 62 participações em gols em 65 jogos pelo time qatari.

Nota enviada por Marcelo Marques sobre Grêmio e Roger Guedes

*”Atualização sobre Róger Guedes. Acho que esta transparência com o torcedor é fundamental.

Depois de avaliarmos este nome em conjunto com os dirigentes do clube, e eu disponibilizar os recursos para realizar o negócio (€ 10 MM), infelizmente não houve evolução na negociação com o Al Rayyan, que não demonstra interesse em se desfazer do jogador no momento. Entendo que o Grêmio não pode aguardar mais para investir na equipe.

Diante disso, já informei aos dirigentes do futebol que mantenho minha disposição em apoiar o clube com estes recursos, investindo em outros atletas que possam ajudar neste momento.”*

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar