Flamengo anuncia final de parceria com patrocinador máster

Pixbet não ocupará mais o espaço principal da camisa rubro-negra e diretoria busca novas alternativas o manto carioca

O próprio clube divulgou nas redes sociais a decisão de encerrar o vínculo com a empresa de apostas. O contrato da Pixbet como patrocinadora máster começou em janeiro de 2024 e previa, caso fosse mantido até 2027, pagamentos de R$ 125 milhões por temporada. A diretoria decidiu romper o acordo por causa do atraso no pagamento de parcelas.

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (13) o encerramento antecipado do contrato com a Pixbet, patrocinadora máster do clube há quase duas temporadas. A rescisão ocorreu de forma amigável entre as partes, e a parceria, que inicialmente iria até dezembro de 2027, chegou ao fim.

Agora, a cúpula rubro-negra trabalha para fechar com um novo patrocinador. Segundo o portal “ge”, dois nomes despontam como favoritos para estampar a camisa: Superbet e Betano. Ambas oferecem um contrato de três anos com valores acima de R$ 200 milhões por temporada. Há ainda uma terceira casa de apostas com proposta semelhante, mas seu nome permanece em sigilo.

Em nota oficial, o Flamengo declarou:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet.

O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos, conquistamos diversos títulos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025, e Supercopa do Brasil 2025. O Clube agradece a parceria e deseja sucesso à Pixbet.”