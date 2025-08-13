Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo anuncia final de parceria com patrocinador máster

Flamengo anuncia final de parceria com patrocinador máster

Pixbet não ocupará mais o espaço principal da camisa rubro-negra e diretoria busca novas alternativas o manto carioca
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (13) o encerramento antecipado do contrato com a Pixbet, patrocinadora máster do clube há quase duas temporadas. A rescisão ocorreu de forma amigável entre as partes, e a parceria, que inicialmente iria até dezembro de 2027, chegou ao fim.

O próprio clube divulgou nas redes sociais a decisão de encerrar o vínculo com a empresa de apostas. O contrato da Pixbet como patrocinadora máster começou em janeiro de 2024 e previa, caso fosse mantido até 2027, pagamentos de R$ 125 milhões por temporada. A diretoria decidiu romper o acordo por causa do atraso no pagamento de parcelas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

VEJA: Estreante em Libertadores, Jorginho fala em ‘grande espetáculo’ da torcida do Flamengo

Agora, a cúpula rubro-negra trabalha para fechar com um novo patrocinador. Segundo o portal “ge”, dois nomes despontam como favoritos para estampar a camisa: Superbet e Betano. Ambas oferecem um contrato de três anos com valores acima de R$ 200 milhões por temporada. Há ainda uma terceira casa de apostas com proposta semelhante, mas seu nome permanece em sigilo.

Em nota oficial, o Flamengo declarou:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que hoje, após quatro anos de uma parceria de sucesso, encerrou de comum acordo e de forma amigável o contrato de patrocínio com a empresa Pixbet. A parceria englobava também o contrato de licenciamento da marca Flabet.

O contrato com a Pixbet foi o maior acordo de patrocínio de clubes já realizado no Brasil. Juntos, conquistamos diversos títulos: Libertadores 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Campeonato Carioca 2024 e 2025, e Supercopa do Brasil 2025. O Clube agradece a parceria e deseja sucesso à Pixbet.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar