Fábio admite dificuldades e valoriza vitória do Fluminense

Tricolor bateu o América de Cali por 2 a 1, fora de casa, e largou na frente por uma vaga nas quartas de final / Crédito: Jogada 10

O Fluminense largou na frente por uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Jogando fora de casa, o Tricolor venceu o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), e construiu uma importante vantagem para o jogo de volta. O goleiro Fábio destacou a resiliência do time para resistir a pressão adversária, além de valorizar o resultado na Colômbia. “Jogo muito difícil. Esperávamos pressão. O América tem muita qualidade e jogou para frente. Tivemos oportunidades para fazer mais gols, assim como eles tiveram também. Foi um jogo difícil e também será difícil no Maracanã. Sabíamos das dificuldades, mas conquistamos uma importante vitória. Agora é descansar e trabalhar para buscar a classificação”, disse Fábio.