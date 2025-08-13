Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enzo Díaz explica entrada forte e exalta entrega do São Paulo na Libertadores

Carrinho do lateral no atacante Hinestroza já nos acréscimos da partida gerou confusão e virou assunto entre torcedores
O jogo já se encaminhava para o fim, com o placar zerado, quando Enzo Díaz protagonizou o lance mais comentado da noite no Atanasio Girardot. Nos acréscimos, o lateral argentino do São Paulo deu um carrinho firme na lateral do campo para evitar o avanço de Hinestroza, atacante do Atlético Nacional. O choque levantou o adversário e gerou uma confusão generalizada entre os jogadores.

Após a partida, o lance rendeu imagens e memes nas redes sociais. Na zona mista, Díaz minimizou a polêmica e destacou a entrega da equipe.

“Foi uma bola dividida, se ele passa por mim poderia chegar no goleiro. Por sorte, pude ganhar esse duelo. Somos jogadores de muita energia na Argentina e sempre tratamos de somar para a equipe. Resolvi contribuir com luta, entrega e sacrifício. Mas toda a equipe fez um grande jogo, está tudo aberto”,  disse Enzo Díaz.

Com o empate por 0 a 0, o São Paulo precisa de uma vitória simples na próxima terça-feira (19/8), às 21h30, no Morumbis, para avançar às quartas de final da Conmebol Libertadores.

