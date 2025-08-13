Enzo Díaz explica entrada forte e exalta entrega do São Paulo na Libertadores

Carrinho do lateral no atacante Hinestroza já nos acréscimos da partida gerou confusão e virou assunto entre torcedores

O jogo já se encaminhava para o fim, com o placar zerado, quando Enzo Díaz protagonizou o lance mais comentado da noite no Atanasio Girardot. Nos acréscimos, o lateral argentino do São Paulo deu um carrinho firme na lateral do campo para evitar o avanço de Hinestroza, atacante do Atlético Nacional. O choque levantou o adversário e gerou uma confusão generalizada entre os jogadores.

Após a partida, o lance rendeu imagens e memes nas redes sociais. Na zona mista, Díaz minimizou a polêmica e destacou a entrega da equipe.