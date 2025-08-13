Empresário de Vini Jr é visto no Real Madrid e aumenta rumores sobre renovação

Contrato do atacante vai até 2027, mas negociações caminham devagar e cenário pode mudar a partir de 2026 / Crédito: Jogada 10

Em uma janela de transferências marcada pelas especulações sobre a renovação de Vini Jr, o assunto voltou a ganhar destaque na imprensa espanhola nesta quarta-feira (13). O empresário do jogador esteve nas instalações de Valdebebas, sede do Real Madrid.