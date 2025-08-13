Empresário de Donnarumma detona PSG e Luis Enrique: ‘Falta de respeito’

De acordo com Enzo Raiola, a diretoria do PSG mudou os termos do acordo durante as negociações para a renovação do contrato / Crédito: Jogada 10

Enzo Raiola, empresário de Gianluigi Donnarumma, abriu fogo contra a diretoria do Paris Saint-Germain e ao técnico Luis Enrique, após o goleiro italiano se despedir do clube por meio de uma carta publicada nas redes sociais, na qual se diz “arrasado” com o desfecho das negociações para renovar contrato. De acordo com Raiola, a diretoria do PSG mudou os termos do acordo durante as negociações para a renovação do contrato.