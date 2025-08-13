Dortmund prepara retorno de Marco Reus em nova função

Ídolo do clube, meia pode assumir cargo interno após encerrar carreira nos Estados Unidos

O Borussia Dortmund quer ver Marco Reus de volta ao clube, mas, desta vez, fora das quatro linhas. De acordo com informações do jornal ‘Bild’, a diretoria negocia com o ex-jogador da seleção alemã, de 36 anos, para que ele assuma um cargo interno quando encerrar a carreira.

Ídolo do Dortmund, Reus defendeu a equipe por 12 temporadas seguidas antes de se transferir, em 2024, para o Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS). No time norte-americano, já soma 34 partidas, com sete gols e 10 assistências. Seu contrato vai até 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano.

“Tenho muitos laços com pessoas em Dortmund. Seria loucura não voltar um dia”, afirmou Reus à agência ‘DPA’ logo após deixar o clube no verão passado.

