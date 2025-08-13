Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dortmund prepara retorno de Marco Reus em nova função

Ídolo do clube, meia pode assumir cargo interno após encerrar carreira nos Estados Unidos
O Borussia Dortmund quer ver Marco Reus de volta ao clube, mas, desta vez, fora das quatro linhas. De acordo com informações do jornal ‘Bild’, a diretoria negocia com o ex-jogador da seleção alemã, de 36 anos, para que ele assuma um cargo interno quando encerrar a carreira.

Ídolo do Dortmund, Reus defendeu a equipe por 12 temporadas seguidas antes de se transferir, em 2024, para o Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS). No time norte-americano, já soma 34 partidas, com sete gols e 10 assistências. Seu contrato vai até 2026, com possibilidade de renovação por mais um ano.

“Tenho muitos laços com pessoas em Dortmund. Seria loucura não voltar um dia”, afirmou Reus à agência ‘DPA’ logo após deixar o clube no verão passado.

