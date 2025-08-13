Cruzeiro busca a contratação do atacante Matheus França, ex-Flamengo

Atualmente no Crystal Palace, da Inglaterra, o jogador não vem recebendo muitas oportunidades e pode pintar na Toca da Raposa

O atacante Matheus França, de 21 anos, virou o novo alvo do Cruzeiro para a sequência da temporada. Ele atua no Crystal Palace, da Inglaterra, e chegou ao clube britânico após o Flamengo vendê-lo por 20 milhões de euros, há dois anos. Agora, a diretoria celeste negocia para trazer o jogador por empréstimo.

Matheus brilhou nas categorias de base da Seleção Brasileira. Pelo time profissional do Flamengo, marcou seis gols nas Copas do Brasil e Libertadores, competições que o Rubro-Negro conquistou em 2022. No ano seguinte, viveu bons momentos sob o comando de Vítor Pereira. Nesse período, fez três gols e deu uma assistência antes de seguir para a Inglaterra. A informação é do portal ge.