Cria do Botafogo, Allano marca dois gols em estreia na Indonésia

Atacante brasileiro do Persija Jakarta lidera a vitória de sua equipe sobre o Persita por 4 a 0, na abertura da liga / Crédito: Jogada 10

Após passagem pelo Operário Ferroviário, o atacante Allano agora brilha no futebol da Indonésia. Formado na base do Botafogo e com passagens também por equipes como Cruzeiro, Goiás e Criciúma, o jogador fez a sua estreia pelo Persija Jakarta. Ele começou da melhor forma possível. O brasileiro marcou dois gols e liderou a vitória de sua equipe sobre o Persita por 4 a 0 na abertura da Liga 1. A fera vibrou com o início pelo clube e celebrou os gols marcados. “Muito feliz de poder iniciar o campeonato marcando gols e ajudando a equipe a conquistar os três pontos logo na abertura. Foi um ambiente muito bom dentro da nossa casa. A nossa torcida fez uma linda festa. A gente pôde corresponder muito bem dentro de campo e conquistamos uma vitória bastante expressiva. Espero manter o nível, marcar mais gols e seguir contribuindo junto com os meus companheiros. Assim, a equipe vai brigar na parte de cima da tabela na liga”, disse.