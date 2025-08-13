Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cria do Botafogo, Allano marca dois gols em estreia na Indonésia

Atacante brasileiro do Persija Jakarta lidera a vitória de sua equipe sobre o Persita por 4 a 0, na abertura da liga
Após passagem pelo Operário Ferroviário, o atacante Allano agora brilha no futebol da Indonésia. Formado na base do Botafogo e com passagens também por equipes como Cruzeiro, Goiás e Criciúma, o jogador fez a sua estreia pelo Persija Jakarta. Ele começou da melhor forma possível. O brasileiro marcou dois gols e liderou a vitória de sua equipe sobre o Persita por 4 a 0 na abertura da Liga 1. A fera vibrou com o início pelo clube e celebrou os gols marcados.

“Muito feliz de poder iniciar o campeonato marcando gols e ajudando a equipe a conquistar os três pontos logo na abertura. Foi um ambiente muito bom dentro da nossa casa. A nossa torcida fez uma linda festa. A gente pôde corresponder muito bem dentro de campo e conquistamos uma vitória bastante expressiva. Espero manter o nível, marcar mais gols e seguir contribuindo junto com os meus companheiros. Assim, a equipe vai brigar na parte de cima da tabela na liga”, disse.

Allano já pensa em título

O Persija é uma das principais equipes da Indonésia, com sede na capital do país, Jakarta. É a segunda equipe com mais títulos da Primeira Divisão, dividindo o posto com outros cinco clubes. Campeão Paranaense com o Operário neste ano, Allano destacou o que espera com o clube e revelou surpresa com a paixão da torcida.

“É um clube muito grande e tradicional, é claro que eu chego pensando em conquistar títulos e deixar o meu nome aqui na história do clube. Fiquei muito impressionado com a paixão do torcedor pelo futebol, eu realmente não esperava que fosse algo tão forte. A população aqui é muito apaixonada por futebol e eu pude sentir isso logo nesse primeiro jogo. Já sinto um carinho muito grande da torcida por mim e espero que possa retribuir tudo isso dentro de campo com um bom futebol e títulos pelo clube”, concluiu.

