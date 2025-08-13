Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians tem diversos desfalques ofensivos em treino. Vitinho participa

Rodrigo Garro e Gustavo Henrique não participam da atividade por controle de carga. Yuri Alberto, Depay e Héctor Hernández ficam fora
O Corinthians realizou nesta quarta-feira (13/8) um treino no CT Joaquim Grava marcado por ausências importantes, especialmente no setor ofensivo. Afinal, o meia Rodrigo Garro e o zagueiro Gustavo Henrique ficaram fora por controle de carga, enquanto o atacante Héctor Hernández fez trabalho de fisioterapia.

O centroavante Yuri Alberto também não participou das atividades. Minutos antes da abertura do treino à imprensa, o clube informou que o jogador passou por cirurgia para correção de hérnia inguinal, sem detalhar o tempo estimado de retorno. A situação se soma ao problema de Memphis Depay, diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O holandês deve ficar fora por pelo menos um mês, segundo o técnico Dorival Júnior.

Entre as novidades, o atacante Vitinho, recém anunciado pelo Timão, treinou normalmente com o restante do elenco. Ele havia participado de atividades na segunda-feira (11/8) com os não relacionados e na terça (12/8) com os reservas. Ainda não há confirmação sobre sua condição para atuar no fim de semana, já que está há mais de dois meses sem jogos oficiais.

Durante a parte aberta aos jornalistas, os atletas realizaram aquecimento e atividades de controle de posse e toque de bola. O técnico Dorival Júnior esteve acompanhado pelo diretor executivo, Fabinho Soldado, pelo gerente de scout e mercado, Renan Bloise, e pelo técnico da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes.

Assim, o próximo compromisso do Corinthians será contra o Bahia, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h, na Neo Química Arena.

