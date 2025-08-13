Corinthians tem diversos desfalques ofensivos em treino. Vitinho participa

Rodrigo Garro e Gustavo Henrique não participam da atividade por controle de carga. Yuri Alberto, Depay e Héctor Hernández ficam fora / Crédito: Jogada 10

O Corinthians realizou nesta quarta-feira (13/8) um treino no CT Joaquim Grava marcado por ausências importantes, especialmente no setor ofensivo. Afinal, o meia Rodrigo Garro e o zagueiro Gustavo Henrique ficaram fora por controle de carga, enquanto o atacante Héctor Hernández fez trabalho de fisioterapia. O centroavante Yuri Alberto também não participou das atividades. Minutos antes da abertura do treino à imprensa, o clube informou que o jogador passou por cirurgia para correção de hérnia inguinal, sem detalhar o tempo estimado de retorno. A situação se soma ao problema de Memphis Depay, diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O holandês deve ficar fora por pelo menos um mês, segundo o técnico Dorival Júnior.