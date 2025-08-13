Chris Ramos promete empenho no Botafogo: ‘Darei tudo por essa camisa’

Centroavante espanhol chega ao Glorioso por empréstimo com cláusula de obrigação de compra, de acordo com metas atingidas

Em suas primeiras palavras, Ramos disse, então, que conheceu melhor o Botafogo no Troféu Ramón de Carranza. Disputado em Cádiz, cidade da fera, o torneio amistoso reunia grandes clubes. O Glorioso, aliás, disputou a competição em 1972 e 1986. Nas duas oportunidades, ficou em terceiro lugar.

Novo reforço do Botafogo para o segundo semestre, Chris Ramos, ex-Cádiz, desembarcou na noite desta terça-feira (12), no Rio de Janeiro, para assinar contrato com o Mais Tradicional. O centroavante espanhol chega por empréstimo com uma cláusula de obrigação de compra, de acordo com metas cumpridas.

“Estou muito feliz por essa oportunidade. Tenho muitos amigos e companheiros brasileiros e da América do Sul. Do clube que eu venho, na Espanha, quando eu era pequeno, meus pais eram pequenos, o Botafogo sempre foi um clube que jogava o Troféu e sempre foi conhecido em Cádiz. Ano passado, foi campeão da Libertadores e da liga. Venho para um grande clube. Darei tudo por essas cores e por essa camisa”, colocou Ramos, em entrevista ao canal “BTB”.

Ramos anotou dez gols em 38 jogos na última temporada, na Segundona Espanhola. O Botafogo o aguarda nos próximos dias para o jogador assinar contrato com o clube da Estrela Solitária. No elenco do Mais Tradicional, a fera disputará posição com Cabral e Mastriani.

Para o segundo semestre, além de Ramos, o Botafogo já trouxe Neto (goleiro), Loor (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Danilo (volante), Barrera (meia), Montoro (meia-atacante), Tucu (atacante), Cabral (centroavante).