Chris Ramos promete empenho no Botafogo: ‘Darei tudo por essa camisa’

Centroavante espanhol chega ao Glorioso por empréstimo com cláusula de obrigação de compra, de acordo com metas atingidas
Novo reforço do Botafogo para o segundo semestre, Chris Ramos, ex-Cádiz, desembarcou na noite desta terça-feira (12), no Rio de Janeiro, para assinar contrato com o Mais Tradicional. O centroavante espanhol chega por empréstimo com uma cláusula de obrigação de compra, de acordo com metas cumpridas.

Em suas primeiras palavras, Ramos disse, então, que conheceu melhor o Botafogo no Troféu Ramón de Carranza. Disputado em Cádiz, cidade da fera, o torneio amistoso reunia grandes clubes. O Glorioso, aliás, disputou a competição em 1972 e 1986. Nas duas oportunidades, ficou em terceiro lugar.

“Estou muito feliz por essa oportunidade. Tenho muitos amigos e companheiros brasileiros e da América do Sul. Do clube que eu venho, na Espanha, quando eu era pequeno, meus pais eram pequenos, o Botafogo sempre foi um clube que jogava o Troféu e sempre foi conhecido em Cádiz. Ano passado, foi campeão da Libertadores e da liga. Venho para um grande clube. Darei tudo por essas cores e por essa camisa”,  colocou Ramos, em entrevista ao canal “BTB”.

Ramos anotou dez gols em 38 jogos na última temporada, na Segundona Espanhola. O Botafogo o aguarda nos próximos dias para o jogador assinar contrato com o clube da Estrela Solitária. No elenco do Mais Tradicional, a fera disputará posição com Cabral e Mastriani.

Para o segundo semestre, além de Ramos, o Botafogo já trouxe Neto (goleiro), Loor (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Danilo (volante), Barrera (meia), Montoro (meia-atacante), Tucu (atacante), Cabral (centroavante).

