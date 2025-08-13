Bruno Henrique, carrasco do Internacional, põe o Flamengo em vantagem na Libertadores

Atacante fez o gol deste 1 a 0 no Maracanã que deixa Rubro-Negro precisando de um empate no Sul para avançar às quartas de final da competição / Crédito: Jogada 10

O Flamengo saiu na frente do Internacional nas oitavas de final da Libertadores. Nesta quarta-feira, 13/8, no Maracanã (público de 68.483) pela partida de ida, venceu o Colorado por 1 a 0. Gol de Bruno Henrique no primeiro tempo . Assim, BH confirma a fama de carrasco do Colorado. O jogo teve o Flamengo dominando o primeiro tempo, com pressão e posse de bola, mas finalizando pouco. No segundo tempo, o Internacional foi melhor na primeira metade, aproveitando o cansaço do time da casa. Já na reta final, o duelo ficou equilibrado, sem que o placar voltasse a ser movimentado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A partida também marcou a estreia de Carrascal com a camisa do Flamengo. Ele entrou aos 26 minutos da etapa final e teve atuação discreta. Trilogia Flamengo x Internacional O jogo da volta será na próxima quarta-feira, 20/8. O Flamengo joga pelo empate, enquanto o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Antes disso, os times se enfrentam pelo Brasileirão, no Beira-Rio, neste domingo, 17/8. O Flamengo é o líder da competição com 40 pontos, já o Internacional ocupa a 11ª posição, com 24 pontos. Vale lembrar que o vencedor deste confronto enfrentará Estudiantes ou Cerro Porteño nas quartas de final. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira pela partida de ida, e o Estudiantes venceu por 1 a 0. Com isso, leva vantagem para o jogo de volta, no dia 20, em casa, na Argentina. Fla em vantagem no primeiro tempo O Internacional entrou bem fechado, praticamente abdicando do ataque nos primeiros 15 minutos, tanto que teve apenas 18% de posse de bola e nenhuma finalização. Já o Fla, pressionando, contava com um ataque que tinha Luiz Araújo fazendo as funções de Arrascaeta, ao lado de Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. O Flamengo estava em cima, mas teve apenas um lance de real perigo: um chute de fora da área de Luiz Araújo, que Rochet defendeu muito bem.

O tempo foi passando, e com os erros de passe e Éverton Royal pouco efetivo no ataque, a torcida do Rubro-Negro chegou a vaiar o time. Mas, aos 28 minutos, foi à loucura. Luiz Araújo cobrou escanteio pela esquerda, e Bruno Henrique subiu sem marcação da zaga: 1 a 0. O gol deu total tranquilidade ao Fla, que passou a dominar completamente a partida, com Samuel Lino ganhando todas pela esquerda e Jorginho com qualidade impecávelk na criação. Teve oportunidades para ampliar com Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo, mas sem grande perigo. O Inter, que não conseguiu jogar, saiu para o intervalo aliviado pela derrota magra. Internacional melhor no segundo tempo O Flamengo voltou com Varela no lugar de Éverton Royal, que, além de sentir uma pancada durante o primeiro tempo, foi o único a atuar mal pelo Rubro-Negro. Só que o time não voltou bem para o segundo tempo — parecia ter perdido o gás e retornou em marcha lenta. Durante cerca de 15 minutos, deixou o Internacional dominar. Alan Rodríguez, que já havia sido o melhor do Colorado na etapa inicial, se movimentava bem e comandava as ações ofensivas. Assim, o Inter criou as melhores jogadas de ataque, embora sem sucesso nas finalizações. A partir dos 25 minutos, o Flamengo voltou a equilibrar o jogo. Mas a verdade é que a etapa final teve poucas chances reais e muito equilíbrio, com as defesas levando a melhor sobre os ataques. Ainda assim o Fla, no fim quase marcou em chute de Luiz Araújo. mas que Rochet salvou com o pé. E o Inter foi só pressão nos acréscimos. Enfim, Fla 1 a 0. A volta em Porto Alegre promete.